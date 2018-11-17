Вылетевший из Москвы в Самару Superjet 100 вернулся в Шереметьево
- 13 мая 2019, 08:31
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Вылетевший из Москвы в Самару пассажирский самолет Superjet 100 вернулся в аэропорт отправления Шереметьево.
Пилоты развернули авиалайнер, согласно данным сервиса Flightradar, в обратную сторону в районе города Владимира.
Рейс должен был прибыть в самарский аэропорт Курумоч в 04:30 по местному времени (03:30 МСК).
Самолет вернулся в Шереметьево из-за проблем с созданием безопасного давления в кабине пилотов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.
По словам собеседника агентства, лайнер удалось благополучно посадить, никто не пострадал.
Кроме того, вечером в воскресенье, 12 мая, авиакомпания «Азимут» сняла с рейса самолет Sukhoi Superjet 100, который должен был лететь из Краснодара в Челябинск. Командир воздушного судна сообщил, что необходимо устранить технические неполадки. Пассажиры провели на борту больше часа. В полночь по местному времени их пересадили на другой самолет, сообщает URA.RU.
Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе «Аэрофлот» отменил более десяти рейсов на самолетах этого типа.
5 мая Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево и загорелся во время аварийной посадки. В результате происшествия погиб 41 человек.
Ранее сообщалось, что пробы ДНК уже сдали родственники 40 погибших в катастрофе самолета «Аэрофлота».
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