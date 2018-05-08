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Красноярский «Енисей» досрочно покинул Российскую премьер-лигу

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© vk.com

Уступив «Краснодару» в домашней игре со счетом 0:4, красноярский «Енисей» лишился шансов сохранить место в высшем дивизионе чемпионата России.

Это произошло за два тура до окончания первенства.

«Енисей» отстал от занимающей 14-е место «Уфы» на 7 очков, в результате чего потерял надежду на участие в стыковых матчах за право остаться в РПЛ, сообщает ФАН.

Сезон-2018/19 стал для красноярского клуба первым в истории в элитном дивизионе чемпионата России. «Енисей» смог попасть в РПЛ, победив в стыковых матчах махачкалинский «Анжи» (3:0; 3:4), который, несмотря на поражение, остался в высшем дивизионе после лишения лицензии пермского «Амкара».

Накануне «Анжи» досрочно вылетел из РПЛ, проиграв в домашнем матче тульскому «Арсеналу» со счетом 0:1.

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