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Махачкалинский «Анжи» досрочно вылетел из премьер-лиги

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© Елена Афонина/ТАСС

Проиграв в Каспийске тульскому «Арсеналу» со счетом 0:1, махачкалинский футбольный клуб «Анжи» выбыл из РПЛ за два тура до окончания чемпионата России.

Отстав на шесть очков от клуба «Уфа», имеющего 26 очков, футболисты «Анжи» лишились всяческих шансов опередить уфимскую команду по дополнительным показателям, сообщает «Чемпионат.com».

В прошлом сезоне «Анжи» занял 14-е место в РПЛ и в результате покинул премьер-лигу, уступив красноярскому «Енисею» в стыковых матчах. Однако махачкалинцам был предоставлен шанс остаться в высшем футбольном дивизионе после лишения лицензии пермского «Амкара».

В начале октября 2018 года игроки «Анжи» выдвинули ультиматум руководству клуба: если им не погасят долги по зарплате, то с 19 октября они перестанут выходить на поле.

Ранее сообщалось, что за три тура до завершения российского футбольного первенства досрочно стал чемпионом петербургский «Зенит».

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