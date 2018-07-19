Котик с усами детектива стал звездой соцсетей

Соцсети покорил котик Гринго с длинными усами и французским очарованием. Годовалый кот британской породы живёт во Франции со своими хозяева Сабрин и Роменом и мохнатым собратом по кличке Милко. Владельцы говорят, что увидели фотографию кота на сайте питомника для животных и мгновенно решили забрать его к себе. Теперь коричнево-белый Гринго с усами детектива Эркюля Пуаро очаровывает людей по всему миру.

Французские хозяева сразу завели для своего котика страничку в Инстаграм и вскоре на неё подписались 60 тысяч человек, однако затем аккаунт взломали и удалили всех фолловеров. Сейчас владельцы Гринго развивают новый профиль, и их кот настолько очарователен, что обзавёлся уже 25 тысячами новых поклонников.

«Наш усатый Гринго — настоящий француз и внешностью, и душой. Он очень активный котёнок, всегда полон жизни и энергии и может играть день и ночь. У Гринго нежный характер, с ним никогда не скучно, мы его просто обожаем!», — признаётся хозяйка кота Сабрин.

Ранее «Ридус» писал про кота с длинными вампирскими зубами, как у Дракулы, который тоже очаровал тысячи людей своей нестандартной внешностью.

А другой котик покорил соцсети своими навыками выполнять команды не хуже любой собаки. Дрессированный кот умеет кувыркаться, сидеть, лежать, давать лапу и просить, трогательно прижав лапки к пушистой груди.