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Захвативший заложников во Франции открыл огонь по полиции

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© TASS/DPA/Sebastian Gollnow

Во Франции в городке Бланьяк под Тулузой захвативший заложников мужчина открыл огонь по полиции, пишет французская газета Le Figaro.

Ранее он вошел в табачную лавку, где захватил в заложники четырех человек, включая хозяйку заведения.

По предварительным данным, он собирался ограбить лавку, но не успел покинуть место преступления до прибытия полицейских.

У мужчины на голове шлем с прикрепленной камерой GoPro, отмечает газета «Известия».

Злоумышленник потребовал переговорщика, угрожая начать убивать заложников, если ему не дадут покинуть магазин, сообщает РЕН ТВ.

Полиция не рассматривает данный инцидент в качестве террористического акта.

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