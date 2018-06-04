Украина готовит ответ России за выдачу паспортов жителям Донбасса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его страна готовит России ответ за выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным. Пока не буду раскрывать наши конкретные шаги. Пусть это станет сюрпризом для противника, — написал глава МИД Украины в колонке для интернет-издания «Украинская правда».

Он также подчеркнул, что Украина намерена объединить усилия с зарубежными партнерами, что позволит выработать «эффективный ответ» на решение Москвы об упрощении процедуры выдачи паспортов РФ гражданам Украины и жителям Донбасса, отмечает ФАН.

Накануне он заявил, что Киев готов рассматривать вопрос о введении двойного гражданства с Россией только после того, как Донбасс и Крым буду возвращены под контроль Киева.

Как сообщал «Ридус», в понедельник, 6 мая, в Луганске открылся первый в ЛНР пункт по приему документов граждан, желающих получить российское гражданство.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Согласно новым правилам, жители ДНР и ЛНР смогут претендовать на получение гражданства РФ до истечения пяти лет с момента получения вида на жительство. При этом сроки, отведенные органам государственной власти на рассмотрение заявления, сократятся до трех месяцев.

27 апреля Путин сказал журналистам, что власти РФ думают о возможности упрощенного получения российского гражданства для жителей всей Украины, не только Донбасса.

Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республики (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении МИД этой страны.

