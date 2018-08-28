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Женщина поверила вещему сну и выиграла в лотерею

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  • 06 мая 2019, 19:03
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Жительница Мэриленда выиграла лотерейный джекпот в сумме 101 600 долларов благодаря тому, что вписала в билет свои счастливые номера, которые она увидела во сне. 64-летняя женщина рассказала журналистам, что однажды ей приснился мужчина и назвал ей несколько цифр. С тех пор американка ставила только на эту комбинацию чисел: 4−8−11−21−27.

Удача улыбнулась азартной женщине спустя целых 24 года после вещего сна. Как сообщает портал UPI, американка купила билет на розыгрыш 5 мая, но затем позабыла об этом и приобрела ещё один, идентичный первому. Счастливые числа принесли участнице 50 тысяч долларов, а благодаря забывчивости участницы — джекпот увеличился вдвое.

Ранее мы писали, как отец обеспечил дочь на всю жизнь, в шутку подарив ей лотерейный билет.

Другой мужчина сам выиграл в лотерею миллион долларов благодаря печенью с предсказанием и любви к китайской кухне.

Также мы писали, как одна везучая женщина подшутила над мужем, сказав, что выиграла в лотерею, а потом взяла и правда выиграла — миллион фунтов стерлингов.

А ещё одна женщина разбогатела благодаря ежевечерним прогулкам с собакой. Семейная традиция принесла крупный выигрыш.

Ещё мы публиковали историю о женщине, которая сорвала джекпот благодаря плохой погоде. Счастливица поехала в магазин за керосином и выиграла 100 тысяч долларов.

А одна послушная девушка доверилась предчувствию матери и купила лотерейный билет с выигрышем в 4 миллиона долларов.

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