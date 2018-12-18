Женщина сорвала куш в лотерею благодаря плохой погоде

Американка Барбара Бранч (Barbara Branch) из Северной Каролины выиграла в лотерею благодаря тому, что готовилась к плохой погоде.

Мы ожидали шторм, и я поехала в магазин, чтобы купить керосина. Я хотела быть готовой на случай отключения электричества, — рассказала женщина.

Продавец предложил ей приобрести ещё и лотерейный билет в придачу к покупкам. Барбара выбрала лотерею «Большие деньги» и выиграла 100 тысяч долларов.

Я не поверила своим глазам и всё время спрашивала: „Это происходит на самом деле?!“ А потом продавец подтвердил мой выигрыш и попросил подписать билет. А у меня руки дрожали. Когда люди готовятся к шторму, они покупают хлеб и молоко, а я купила 100 тысяч долларов! — вспоминает американка.

Обрадованная женщина рассказала журналистам, что собирается потратить выигранные деньги на ремонт своего дома.



Ранее «Ридус» рассказывал о мужчине, который выиграл в лотерею миллион долларов благодаря печенью с предсказанием и любви к китайской кухне.

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Любопытная история случилась с одной везучей женщиной, которая подшутила над мужем, сказав, что выиграла в лотерею, а потом взяла и правда выиграла — миллион фунтов стерлингов.

А ещё одна женщина разбогатела благодаря ежевечерним прогулкам с собакой. Семейная традиция принесла крупный выигрыш.