Угрюмый кот стал мемом для описания утра понедельника

В социальных сетях стал популярным кот-бука, чья мимика может стать мемом для любой жизненной ситуации. Например, фотография, на которой котик сидит над красной миской с очень угрюмым выражением морды идеально описывает утро понедельника. Этот снимок и ещё несколько других были опубликованы в Twitter и подписаны так: «Если вдруг меня попросят описать моё психическое состояние, то я просто покажу этого котика».

Вскоре выяснилось, что недовольный кот живёт в американском городе Орландо, и у него есть личный аккаунт в Instagram под названием Grumpy Kitzia, что можно перевести как «Сердитая киса». На странице с четырьмя тысячами подписчиков можно найти множество фотографий котика с самой разнообразной мимикой — от депрессии до безысходности.

Не говори мне, что я должен делать, человек!

Некоторые пользователи предположили, что у кошки гипертиреоз — заболевание эндокринной системы, из-за которой у животного увеличены глаза и своеобразное выражение морды. Однако её хозяйка Виктория Отдельнова отметила, что её питомица абсолютно здорова и счастлива.

Интернет-сообщество тем временем активно создаёт из красноречивых фотографий кошки разнообразные мемы, показывающие ярость, испуг, недоумение, растерянность и множество других эмоций.

Помогаю своему человеку передвинуть мебель. Что бы она делала без меня…

Когда ты дома один и вдруг слышишь шум с лестницы 👀

Иногда я могу быть милой…

А иногда не очень

Ваше утро понедельника выглядит как-то так?