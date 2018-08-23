Угрюмый кот стал мемом для описания утра понедельника
- 04 марта 2019, 20:38
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В социальных сетях стал популярным кот-бука, чья мимика может стать мемом для любой жизненной ситуации. Например, фотография, на которой котик сидит над красной миской с очень угрюмым выражением морды идеально описывает утро понедельника. Этот снимок и ещё несколько других были опубликованы в Twitter и подписаны так: «Если вдруг меня попросят описать моё психическое состояние, то я просто покажу этого котика».
Вскоре выяснилось, что недовольный кот живёт в американском городе Орландо, и у него есть личный аккаунт в Instagram под названием Grumpy Kitzia, что можно перевести как «Сердитая киса». На странице с четырьмя тысячами подписчиков можно найти множество фотографий котика с самой разнообразной мимикой — от депрессии до безысходности.
Не говори мне, что я должен делать, человек!
Некоторые пользователи предположили, что у кошки гипертиреоз — заболевание эндокринной системы, из-за которой у животного увеличены глаза и своеобразное выражение морды. Однако её хозяйка Виктория Отдельнова отметила, что её питомица абсолютно здорова и счастлива.
Интернет-сообщество тем временем активно создаёт из красноречивых фотографий кошки разнообразные мемы, показывающие ярость, испуг, недоумение, растерянность и множество других эмоций.
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