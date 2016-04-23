При пожаре самолета в Шереметьево пострадали более 10 человек. Есть жертвы

Число пассажиров, пострадавших в результате аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево, превысило 10 человек. Об этом в воскресенье сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По информации паблика Mash, речь идет о большем количестве пострадавших. По неподтвержденным данным, могут быть погибшие.

Всего, согласно уточненным сведениям, на борту загоревшегося лайнера находились 78 человек, включая 5 членов экипажа.

Напомним, самолет компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту отправления.

Как сообщалось ранее, у воздушного судна возникли проблемы со связью, в результате чего посадка производилась после подачи сигнала SOS без контакта с диспетчерами.

По неподтвержденным версиям, возгорание могло произойти в воздухе или в результате жесткого приземления и последовавшего за ним повреждения топливных баков.

В данный момент пожарным и сотрудникам экстренных служб удалось потушить пламя, однако хвостовая часть самолета оказалась практически уничтожена огнем. Данные о состоянии находившихся в ней пассажиров пока отсутствуют.

Тем не менее, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц», передает РИА Новости.

Неделей ранее экстренную посадку в аэропортах отправления совершили сразу два Superjet 100 компании «Аэрофлот».