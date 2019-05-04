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Сразу 20 человек сорвали в Канаде джекпот в размере $37 млн

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Обладателями джекпота национальной лотереи Канадв Lotto Max стали сразу 20 человек.

Они поделят между собой выигрыш, составивший 50 млн канадских долларов (37 млн долларов США), сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

Выпавшими номерами оказались 2, 3, 5, 12, 21, 22 и 37, а также бонус-число 19.

Выигрышный билет был продан в городе Броссард, провинция Квебек. Его приобрела группа из 20 человек, что допускается правилами канадских лотерей.

В октябре 2018 года в Америке в лотерее Mega Millions был разыгран рекордный джекпот — 1,585 миллиарда долларов. Организаторы заявили, что впервые за всю историю лотерей огромный приз достался одному человеку, купившему билет в Южной Каролине. Его имя оставалось неизвестным долгие пять месяцев.

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