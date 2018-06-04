В Одессе полицейские задержали девушку из-за флага России на ее одежде

По требованию активиста «евромайдана» Демьяна Ганула полицейские задержали гулявшую по Одессе девушку, на одежде которой оказалось изображение российского флага.

Ганул заприметил эту неугодную для украинских властей символику и попросил ее снять.

«Как патриот своей страны я сделал замечание и попросил снять флаг России с одежды, на что получил отказ», — написал активист в Facebook.

В итоге, по его словам, он был вынужден вызвать полицию. Ганул даже не поленился пойти в Приморский районный отдел полиции, где написал заявление.

Он также опубликовал видео задержания девушки полицейскими. На кадрах видно, как они с ней общаются, после чего просят пройти с ними в отдел полиции.

«Нарушительнице» украинских законов пришлось объяснять, что это просто дорогая «дизайнерская вещь».