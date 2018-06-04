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В Одессе полицейские задержали девушку из-за флага России на ее одежде

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© facebook.com

По требованию активиста «евромайдана» Демьяна Ганула полицейские задержали гулявшую по Одессе девушку, на одежде которой оказалось изображение российского флага.

Ганул заприметил эту неугодную для украинских властей символику и попросил ее снять.

«Как патриот своей страны я сделал замечание и попросил снять флаг России с одежды, на что получил отказ», — написал активист в Facebook.

В итоге, по его словам, он был вынужден вызвать полицию. Ганул даже не поленился пойти в Приморский районный отдел полиции, где написал заявление.

Он также опубликовал видео задержания девушки полицейскими. На кадрах видно, как они с ней общаются, после чего просят пройти с ними в отдел полиции.

«Нарушительнице» украинских законов пришлось объяснять, что это просто дорогая «дизайнерская вещь».

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