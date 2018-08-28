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В Ярославле молодые люди обстреляли два автобуса

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© vk.com

В Ярославле двое молодых людей обстреляли из пневматического оружия два автобуса, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

К счастью, пассажиров в этот момент в автобусах, которые направлялись к конечной остановке маршрута, не было.

В результате инцидента были повреждены окна автобусов в районе сидений водителей.

Молодых людей задержали и передали полиции, при них нашли пневматический пистолет и металлические шарики. Предположительно, злоумышленники стреляли с балкона.

Сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении по статье «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».

Как сообщал «Ридус», в понедельник, 29 апреля, в Тюмени правоохранители задержали местного жителя, обстрелявшего из пневматического пистолета маршрутное такси.

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