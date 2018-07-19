Житель Тюмени проверил мощность пистолета, стреляя по стеклам маршрутки
- 29 апреля 2019, 16:42
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Тюмени правоохранители задержали местного жителя, обстрелявшего из пневматического пистолета маршрутное такси.
По данным полиции, мужчина стрелял из автомобиля «Лада Приора».
Инцидент произошел в субботу, 27 апреля, сообщает портал nashgorod.ru.
Ка стало известно изданию, в отделе полиции задержанный 32-летний мужчина объяснил, что в момент происшествия был пьян и решил пострелять по стеклам маршрутного такси, чтобы испытать недавно приобретенный пневматический пистолет.
К счастью, никто из пассажиров не пострадал. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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