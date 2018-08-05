Сторонники Гуайдо начали перекрывать улицы Каракаса

Несколько сотен человек, поддерживающих лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, вышли на улицы Каракаса в знак поддержки и солидарности с ним, сообщает независимое испанское агентство EFE.

По данным издания, сторонники Гуйадо начали перекрывать движение на некоторых улицах города.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных к восстанию и свержению президента Николаса Мадуро.

Народ Венесуэлы, мы должны вместе выйти на улицу, поддержать демократические силы и восстановить нашу свободу. Организуем и вместе мобилизуем основные воинские части. Город Каракас, все в Карлотту, — написал Гуайдо в своем аккаунте в Twitter.

Гуайдо заявил, что в настоящий момент он встречается «с основными соединениями наших вооруженных сил, что знаменует начало финальной стадии операции «Свобода».



В свою очередь министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что законные венесуэльские власти подавляют восстание небольшой группы военнослужащих, связанной с оппозицией, которая предпринимает попытки смены власти в стране.



Как сообщал «Ридус», лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о том, что 1 мая начнется завершающая фаза операции по отстранению от власти президента страны Николаса Мадуро.

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны 23 января. Его поддержали правительства США, Канады, Дании, Бразилии, Парагвая, Колумбии, Аргентины, Перу, Эквадора, Коста-Рики, Чили и Гватемалы.

Россия, Китай, Куба, Мексика, Никарагуа, Турция, ЮАР, Иран, Боливия, Индонезия и многие другие страны мира отказались признавать Гуайдо президентом и настаивают на том, чтобы стороны конфликта договаривались за столом переговоров.