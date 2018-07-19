Скучающей от безделья лотерейной миллионерше посоветовали переехать в Крым

23-летняя Джейн Парк (Jane Park) из шотландского города Эдинбург впервые купила лотерейный билет в 17 лет и сразу сорвала джекпот в 1 миллион фунтов стерлингов, что составляет примерно 1,3 миллиона долларов или чуть меньше 84 миллионов рублей. Ошарашенная победой девушка взялась тратить деньги на путешествия, пластические операции, недвижимость, дорогие автомобили и дизайнерскую одежду.

Однако спустя почти пять лет, шотландка заявила, что устала от безделья и отдыха на люксовых курортах, о чём и написала на своей страничке в Twitter.

«Мы с подругой Хлоей так заскучали от нашей беспечной жизни и устали ничего не делать, что весь день думаем устроиться на работу 😂😂😂😂», — написала миллионерша.

В комментариях девушке посоветовали пожертвовать деньги нуждающимся, открыть свой бизнес или переехать в Крым.

Дорогая Джейн, грустно слышать, что деньги не сделали вас счастливой. Я знаю кое-что, что может дать вам большое удовлетворение: попробуйте пожертвовать деньги некоторым нуждающимся людям. Существует много талантов, которые теряются из-за бедности.

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