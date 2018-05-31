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Платежные системы ограничили переводы денег в Китай, Киргизию и Казахстан

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Российские системы денежных переводов установили ограничения на максимальную сумму транзакций в 4 страны: Въетнам, Киргизию, Китай и Казахстан.

Новый лимит не позволяет переводить в первые три государства более 100 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма переводов в Казахстан ограничена на уровне 150 тысяч рублей.

Как стало известно «Ведомостям», новый лимит действует с 16 апреля. Инициатором введения ограничений выступил Центробанк.

По данным информированных собеседников издания, в финансовом регуляторе рассчитывают, что нововведение «усложнит жизнь» иностранцам, ведущим незаконную коммерческую деятельность на территории РФ с последующей отправкой денег на родину, минуя уплату налогов.

Кроме того, с помощью переводов в другие государства часто оплачиваются зарубежные заказы предпринимателей. В этом случае надзорным органам также практически невозможно выявить «серую» транзакцию.

Напомним, в начале апреля Центробанк сообщал о временных сбоях в работе систем быстрых платежей. Возникшие неполадки были связаны с внеплановыми техническими работами телеком-провайдеров.

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