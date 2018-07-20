Центробанк признал сбой в Системе быстрых платежей

Центробанк заявил о сбоях в Системе быстрых платежей при проведении некоторых операций.

«Банк России информирует, что 07.04.2019 года с 06:40 мск наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей», — сказано на сайте регулятора.

Сбой был связан с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов, однако другие подробности пресс-служба ЦБ не уточнила.



Напомним, система быстрых платежей заработала в России в конце января 2019 года, правда в тестовом режиме с ограниченным числом участвующих банков и клиентов. Первыми тестировать систему начали Газпромбанк, ВТБ, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, банк «АК Барс», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, КИВИ Банк, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр».

Система быстрых платежей позволяет клиентам разных банков переводить друг другу средства, зная только номер телефона, без необходимости указывать номера счетов и реквизиты получателя. В будущем эта система позволит совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода.

Кроме того, в ЦБ обещают, что по системе быстрых платежей можно будет получать зарплату в любой банк, указывая работодателю лишь свой номер телефона. Далее работодатель будет направлять в свой банк список физических лиц для перечисления зарплаты с указанием их номеров телефонов, затем через систему зарплаты каждому сотруднику будут перечисляться в тот банк, который сам работник определил для себя как основной.

