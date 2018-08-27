найти ×
   
  • USD +0.03
    64.71
  • EUR -0.02
    72.09
СохранитьСохранено0
×

00144

Названы возможные способы накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»

Small f1a6d446e0

кадр: Первый канал

Скандал, разразившийся вокруг результатов финала 6-го сезона телепроекта «Голос.Дети», уже породил несколько версий возможной «накрутки» голосов.

Как известно, победу в шоу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей.

Через несколько часов после объявления победительницы стало известно, что Первый канал проверит результаты «аномального» голосования. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст подтвердил эту информацию и заявил, что подобного перевеса в пользу одного из участников до этого в практике вещателя не случалось.

URA.RU попыталось выяснить, можно ли было подтасовать результаты онлайн-голосования и каким образом.

По сведениям агентства, в Сети появилась версия о причастности к голосованию военнослужащих из Екатеринбурга. Им якобы раздали три тысячи сим-карт, с которых они и проголосовали. В Минобороны эту информацию официально не подтвердили, но и не опровергли.

По мнению аналитика Telecom Daily Ильи Шатилина, такая система накрутки голосов на телешоу «безусловно реальна». «Можно купить миллион симок и даже никому их не раздавать. Написать специальную программу, вставить сим-карты в модем и завалить шоу SMS», — цитирует его издание.

Он также утверждает, что любое смс-голосование непрозрачно. По его словам, «цифры могут рисоваться как угодно».

Кроме того, на результаты голосования могли повлиять призыв Алсу и ее коллег к своим фанатам в Instagram. Голосовать за дочь певицы призывали Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Ирина Дубцова и другие.

При этом свое возмущение результатами финала детского «Голоса» выразил Максим Галкин, а продюсер  Светланы Лободы (Лобода была наставником Абрамовой) Нателла Крапивина заявила, что звезда, вероятно, прекратит сотрудничество с шоу.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
103117292читать позжечитаю позже
Общество
Три главные причины разводов
211435623читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас

Не верьте глазам своим.

21092707читать позжечитаю позже

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети27 августа 2018

Золотистый ретривер с удовольствием ныряет и достаёт со дна различные предметы.

6062405читать позжечитаю позже