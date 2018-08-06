Что думают звезды о скандальном финале шоу «Голос.Дети»

Представители шоу-бизнеса бурно отреагировали на скандал, разразившийся на фоне озвученных результатов 6-го сезона музыкального конкурса «Голос.Дети». Напомним, в субботу утром близкие к Первому каналу источники сообщили о намерении телевизионщиков перепроверить итоги зрительского голосования, победу в котором одержала дочь популярной певицы Алсу Микелла Абрамова.

Этому предшествовало появление информации о некоторых «аномалиях», якобы замеченных оператором голосования.

Светлана Лобода

Так, продюсер популярной исполнительницы Светланы Лободы (Лобода — наставник победившей в голосовании Микеллы Абрамовой) Нателла Крапивина заявила, что ее подопечная, вероятно, прекратит сотрудничество с телевизионным проектом. Своими мыслями по поводу сложившейся ситуации Крапивина поделилась в Instagram, передает РИА ФАН.

Я бы многое могла сказать, но я промолчу. Я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные. Я знаю, что Интернет взорван, и такого градуса я не чувствовала давно. И это говорит о том, что наши люди умеют чувствовать и сопереживать.

Я призываю всех наших поклонников только к одному: дети ни в чем не виноваты. Не осуждайте! У меня все. Я думаю, для нас история „Голоса“ окончена, — написала Крапивина.

Максим Фадеев

Схожее мнение по поводу сложившейся ситуации прозвучало из уст одного из основателей проекта «Голос» продюсера Максима Фадеева. Рассуждая на тему голосования он заявил, что в свое время покинул проект, имея на то «серьезные причины», пишет URA.RU.

После недвусмысленного пересказа истории своих отношений с шоу продюсер предположил, что произошедшее во время вчерашнего финала не нуждается в комментариях.

Все, что касается финала: от меня все хотят комментарий? А нужен комментарий? Мне кажется, нет, — резюмировал Фадеев.



Валерий Меладзе

Не остался в стороне и еще один наставник проекта Валерий Меладзе, чей подопечный Максим Ержан по итогам голосования занял второе место, уступив Микелле Абрамовой. Исполнитель поддержал идею пересмотра результатов зрительского голосования.

Программа „Голос“ прошла, но осадок остался. Неблагодарное дело — пересматривать результаты, но все-таки я надеюсь, что Первый канал это сделает, и либо развеются сомнения, либо будут пересмотрены результаты голосований, — цитирует Меладзе РИА Новости.

Напомним, вызвавший широкий общественный резонанс финал 6-го сезона проекта «Голос. Дети» состоялся вечером 26 апреля.

Его победительницей оказалась дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова Микелла Абрамова. Свои голоса за нее отдали 56,5% телезрителей. Второе место занял Максим Ержан, набравший 27,9% голосов, третья позиция досталась Валерию Кузакову.