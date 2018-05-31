СМИ: Михаил Горбачев попал в больницу

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев слег в больницу, и это не плановая госпитализация для очередного обследования здоровья, сообщил журналистам режиссер Андре Сингер.

Как сообщает ТАСС, на 41-м Московском международном кинофестивале показывали фильм «Встреча с Горбачевым» и главный герой картины собирался лично присутствовать на премьере.

«Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», — рассказал Андре Сингер.



Ожидается, что фильм «Встреча с Горбачевым» будет показан в российских кинотеатрах и по телевидению. Картина рассказывает о жизни и работе Горбачева на посту президента СССР.

Сообщения о смерти или госпитализации бывшего генсека ЦК КПСС появляются регулярно. В последний раз в России «хоронили» Горбачева в ноябре 2015 года, а до этого — в августе 2013 года. Сначала слухи о своей смерти он опровергал сам, а затем нанял для таких случаев пресс-службу. Так как пожилой экс-президент действительно время от времени посещает врачей, недостатка в спекуляциях на эту тему нет.

Михаил Горбачев возглавил Советский Союз с вступлением на высшую партийную должность генерального секретаря ЦК КПСС 11 марта 1985 года и управлял страной вплоть до ее распада в 1991 году. Горбачев — один из инициаторов реформ, известных как Перестройка, и лауреат Нобелевской премии мира. Политика называют главным виновником разрушения Советского Союза.

Недавно Горбачев обвинил США в попытке установить всемирную военную диктатуру.