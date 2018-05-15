Горбачев обвинил США в попытке установить всемирную военную диктатуру

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев написал колонку для газеты «Ведомости», в которой осудил США за стремление к абсолютному военному превосходству и напомнил американцам, что «в ядерной гонке не будет победителей».

«Нельзя не сделать вывод, что за решением США о выходе из договора [о ликвидации ракет средней и меньшей дальности] стоят не те причины, на которые ссылаются американские лидеры, а совсем другое: стремление США освободиться от любых ограничений в сфере вооружений, получить абсолютное военное превосходство. <...> Надо полагать, для того, чтобы диктовать миру свою волю, — а для чего же еще?» — пишет Горбачев.



По его словам, 90% всего ядерного оружия в мире принадлежит американской и российской сторонам, а потому заявления американской администрации о необходимости перезаключить договор на новых условиях и с участием третьих стран являются неубедительными.

«Гегемония одной страны в современном мире невозможна. Результатом нынешнего деструктивного поворота будет совсем другое: дестабилизация мировой стратегической ситуации, новая гонка вооружений, все большая хаотичность и непредсказуемость мировой политики. От этого пострадает безопасность всех стран, в том числе США», — предупредил Михаил Горбачев.

Напомним, в последние несколько лет Михаил Горбачев регулярно выступает в прессе с оценкой текущей внешнеполитической ситуации и пытается оправдаться за распад СССР. В декабре 2016 года он назвал причиной этой геополитической катастрофы безудержный карьеризм лидеров отдельных советских республик, заключивших Беловежские соглашения, а себя объявил защитником Советского Союза.

Ранее Горбачев назвал себя борцом с политикой доминирования США и заявил, что влиятельные силы в Америке стремились помешать ему сделать Советский Союз демократической державой. В последние годы он также неоднократно говорил, что жалеет о распаде СССР, и называл Союз «великой страной с огромными возможностями и ресурсами».

