Правительство не запретит россиянам привозить деликатесы из-за рубежа

Вопрос о вводе запрета на ввоз в Россию из-за рубежа для частных целей мясной и молочной продукции не рассматривается, сообщили в правительстве РФ.

«Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается», — цитирует газета «Новые Известия» источник в аппарате правительства.

Ранее российская Национальная мясная ассоциация, объединяющая крупнейших производителей мяса, птицы и изделий из них, направила письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования.

Эту инициативу объяснили тем, что вместе с едой в страну могут быть ввезены возбудители опасных болезней животных. Исключение предлагалось сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.

Чтобы отбить у россиян охоту к заграничным деликатесам, Национальная мясная ассоциация попросила усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

Еще в 2014 году в ответ на санкции Россия наложила запрет на коммерческий импорт и сбыт продуктов питания из Евросоюза, США, Канады, Австралии и других стран. При этом ввозить небольшой объем деликатесов для личного употребления до сих пор не возбраняется.

