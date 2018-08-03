Власть попросили запретить россиянам ввозить для себя еду из-за рубежа

Российская Национальная мясная ассоциация, объединяющая крупнейших производителей мяса, птицы и изделий из них, направила письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования.

«Минсельхоз и Россельхознадзор эти меры поддерживают. Вместе с мясными и молочными изделиями в страну могут попасть опасные вирусы животных, считают производители мяса. Исключение предлагается сделать только для молочных смесей для детей и детского питания», — пишет газета «Ведомости».



В плане вирусов более всего в ассоциации опасаются африканской чумы свиней, которая способна «путешествовать» по миру вместе с туристами. Для человека вирус АЧС не опасен, но животным достаточно кратковременного контакта с зараженной продукцией, например на свалках бытовых отходов. В случае заражения домашнего скота лечения не существует — поголовье приходится уничтожать полностью, что чревато большими убытками.

Коммерческий импорт и сбыт продуктов питания из Евросоюза, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила еще в 2014 году в ответ на санкции, однако ввозить небольшой объем деликатесов для личного употребления и в подарок родным и друзьям до сих пор не возбраняется, чем часто и пользуются выезжающие за рубеж россияне. Особенной популярностью пользуются хамон и другие изделия из сырого мяса, а также всевозможные сыры, производить которые на европейском уровне российская пищевая промышленность за годы импортозамещения так и не научилась.



Чтобы отбить у россиян охоту к заграничным деликатесам, Национальная мясная ассоциация просит власти усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Ссылаются предприниматели на зарубежный опыт: в Японии, например, за нелегальный ввоз мясной продукции можно получить до трех лет каторги, а в некоторых других странах штрафы за такое достигают тридцати и более тысяч долларов.

Ограничения для молочной продукции обосновать сложнее, там речь идет лишь о небольшом проценте еды, зараженной ящуром, однако полный запрет целых категорий зарубежных продуктов выгоден крупным российским производителям не только в качестве защиты от эпидемий, но и по чисто экономическим соображениям — в качестве меры «конкурентной» борьбы.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему запрет на импорт еды оказался для российского села бесполезным.