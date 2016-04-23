В ГИБДД собираются по-новому тестировать будущих водителей

ГИБДД готовит новые реформы в области подготовки водителей, рассказал «Коммерсанту» заместитель начальника Госавтоинспекции России Николай Шеюхин.

По его словам, соответствующий законопроект уже разработан.

В частности, нововведения касаются ужесточения контроля за водителями грузовиков и автобусов, по вине которых в последнее время растет аварийность. По новым правилам, для получения категории D необходимо иметь стаж вождения не менее одного года в рамках категорий B, C1 или D1.

Также планируется запретить обмен иностранных водительских прав на российские без прохождения обучения в автошколе и сдачи экзаменов. Только в том случае, если зарубежные права соответствуют Венской конвенции о дорожном движении, достаточно будет сдать экзамен.

Кроме того, выпускников автошкол могут лишить возможности сдавать экзамен на права в любом подразделении ГИБДД.

«Ученик получил документы об окончании автошколы и дальше бегает от одного подразделения к другому, пытаясь так или иначе „порешать вопрос“ со сдачей экзамена», — цитирует издание Шеюхина. Он пояснил, что закрепление ученика за конкретным подразделением минимизирует коррупционную составляющую.

Ранее руководитель ГИБДД Михаил Черников выступил с предложением снизить на 20 км/ч порог максимальной скорости для автомобилей, перевозящих несовершеннолетних. Эта инициатива вызвала бурную реакцию у пользователей Сети.