«Это только начало»: эксперт о планах ГИББД «затормозить» авто с детьми

Во вторник, 23 апреля, руководитель ГИБДД Михаил Черников выступил с предложением снизить на 20 километров в час порог максимальной скорости для автомобилей, перевозящих несовершеннолетних детей. По словам главы инспекции, подобная мера может появиться в одной из ближайших редакций ПДД.

Давайте снизим скорость для водителей, которые перевозят детей, на 20 км/ч от той скорости, которая у нас максимальная. Например, установлено ограничение скорости в 90 км/ч, а я еду со скоростью 70 км/ч, — объяснил свое предложение Черников.

Глава ГИБДД отметил, что в ведомстве пока не планируют применять санкции к водителям, которые по каким-то причинам проигнорируют новое правило.

«А зачем наказывать? Мы внесем это в ПДД. У нас много противников изменений в ПДД, но это одна из тонкостей, и она нужна», — приводит слова Михаила Черникова ТАСС.



По словам лидера движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, такая инициатива может существенно усложнить жизнь инспекторам ГИБДД, поскольку идентифицировать автомобиль, в салоне которого находится ребенок, довольно проблематично.

Необходимо, чтобы инспектор, измерив скорость с помощью ручного радара, визуально выявил наличие ребенка в автомобиле. Но в последнее время ГИБДД уходит от фиксации нарушений в ручном режиме, все больше и больше используя камеры. Здесь возникает закономерный вопрос: как это администрировать, — рассказал эксперт в беседе с журналистом «Ридуса».

В то же время, собеседник издания выразил уверенность, что, несмотря на заявление Михаила Черникова, рано или поздно ГИБДД все-таки начнет штрафовать за подобные нарушения.

Я думаю, что это только начало. Если появится такая норма, то рано или поздно в автоинспекцию вернется ручное определение скорости. Сейчас его заменяют с помощью треног или стационарных камер. Очевидно, что сначала появляется норма, затем возникает вопрос: что с ней делать. В итоге находится инструмент, — продолжил Петр Шкуматов.

К тому же, заранее оценить, насколько подобное нововведение поможет повысить безопасность юных пассажиров, довольно сложно, признает эксперт. Важно понимать, не усложнит ли снижение скорости «жизнь» другим участникам дорожного движения.

Может возникнуть такая ситуация, когда перевозящее ребенка транспортное средство фактически окажется тихоходом. Это будет провоцировать других водителей для совершения такого опасного маневра, как обгон. Ситуации, когда автомобиль едет медленно, и другие водители начинают его обгонять с нарушением правил всегда очень рискованны, — считает эксперт.

По словам собеседника издания, наилучшим решением могло бы стать проведение эксперимента в отдельно взятом регионе, который позволил бы оценить все плюсы и минусы данной инициативы.