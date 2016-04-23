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SpaceX назвала взрыв корабля Crew Dragon «аномалией»

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  • 25 апреля 2019, 13:01
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© NASA

Американская компания SpaceX отказывается признавать, что ее космический корабль Crew Dragon взорвался во время последнего тестирования.

Несмотря на то, что в Сети уже есть сотни видео, где капсула взрывается при наполнении ракетным топливом, представители компании пока не торопятся с заявлением.

Случившееся представители SpaceX назвали «аномалией».

Напомним, что последний тест корабля прошел в субботу, 20 апреля, тогда специалисты провели огневые испытания системы. Но запуск закончился аварией, сообщается в Twitter администратора NASA Джима Брандестайна.

Эта авария практически полностью уничтожила корабль, и сейчас специалисты NASA и SpaceX проводят расследование ее причин. Сообщается, что неудачный запуск может отложить первый пилотируемый полет Crew Dragon на конец сентября или начало октября.

После случившегося компания взяла паузу в испытаниях, и только недавно появилась информация о произошедшем. Стоит отметить, что в заявлении SpaceX слово «взрыв» не упоминается.

Первоначальные тесты прошли успешно, но в ходе финального теста на испытательном стенде произошла аномалия. Главной целью наших испытаний является выявление подобных аномалий и удостоверение в том, что наши системы соответствуют высоким стандартам безопасности до полета. Мы тесно сотрудничаем с партнерами из NASA в ходе расследований, — сообщалось в заявлении.

Все еще неизвестно, что стало причиной неудачного запуска капсулы. Возможно, тестированию действительно помешала «аномалия».

Напомним, что Crew Dragon — это пилотируемый корабль, разработанный компанией SpaceX в рамках программы NASA Commercial Crew Program. Он рассчитан на перевозку до семи человек, вес корабля составляет 12 тонн.

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