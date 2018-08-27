Нарышкин обвинил США в «циничном кромсании» Венесуэлы

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил обеспокоенность нарастанием политического кризиса в Венесуэле и заявил о подготовке Соединенными Штатами военной операции по свержению президента этой страны Николаса Мадуро.

«Признаки такие есть, но будет ли план осуществлен, покажет время. Ситуация напряженная», — сказал Нарышкин, отвечая на вопросы журналистов на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, страны Запада цинично «кромсают» Венесуэлу по тем же лекалам, что Ливию и Сирию, провоцируя тем самым гуманитарную катастрофу. «Белый дом сам же твердит об опасности неконтролируемой миграции, собирается тратить миллиарды на укрепление границы с Мексикой, одновременно раздувает новый гражданский конфликт, провоцирует новую гуманитарную катастрофу, причем на сей раз практически у себя под боком», — цитирует РИА Новости главу СВР.

Также Сергей Нарышкин раскритиковал решение президента Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля и отказ Вашингтона от признания необратимости формирования многополярного мира.

Общую ситуацию в мире Нарышкин оценил как тревожную. «Даже небольшой провокации будет достаточно для запуска глобального конфликта», — заключил он.

Напомним, несмотря на давление со стороны США и их союзников, президента Мадуро по-прежнему поддерживают венесуэльские армия и полиция. Кроме того, в страну прибыли российские военные специалисты. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вывода российских военных из Венесуэлы, Палата представителей Конгресса США единогласно приняла закон, который предписывает Белому дому бороться с российским влиянием в Венесуэле, а спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о том, что Вашингтон найдет средства заставить Москву «заплатить» за поддержку президента Мадуро.

