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Опубликовано видео встречи Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке

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© Алексей Никольский/ТАСС

Владимир Путин провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Официальная церемония встречи состоялась на площадке перед главным входом в корпус S ДВФУ.

«Уверен, что и ваш визит сегодня в Россию послужит делу развития двусторонних отношений и поможет нам лучше понять, какими путями мы можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове», — сказал Путин в начале встречи. После этого стороны в закрытом режиме обсудили вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, сообщают российские СМИ.

Видеозапись первого рукопожатия Путина и Ким Чен Ына опубликовало агентство Ruptly. В комментариях к записи россияне отметили не очень опрятный вид северокорейского лидера: «Пиджак в штаны заправил».

Ким Чен Ын прибыл в Россию накануне. На пути во Владивосток его бронепоезд остановился на приграничной железнодорожной станции Хасан, где лидер Северной Кореи вышел поприветствовать местных жителей и отведал русский каравай. В Хасане Ким Чен Ына встречали министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, посол России в КНДР Александр Мацегора и генеральный консул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор.

В тот же день руководитель КНДР дал интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину. Это был первый случай, когда северокорейский лидер согласился поговорить с иностранным журналистом. Зарубин рассказал, что Ким Чен Ын произвел на него впечатление веселого человека.

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