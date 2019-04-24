найти ×
   
  • USD
    63.79
  • EUR
    71.75
СохранитьСохранено0
×

002800

Ким Чен Ын отведал в России каравай

Small f78f8d6c11

© Александр Сафронов/ТАСС

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. На пути во Владивосток его бронепоезд остановился на приграничной железнодорожной станции Хасан, где лидер Северной Кореи вышел поприветсвовать местных жителей и отведал русский каравай.

«Из поезда он вышел очень довольным, принял цветы, а также обмакнул в соль кусок каравая и съел», — рассказала ТАСС депутат Думы Хасанского муниципального района Наталья Карпова.

В Хасане Ким Чен Ына встречали министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, посол России в КНДР Александр Мацегора и генеральный консул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор. «Я рад оказаться на Российской земле», — сказал им Ким, после чего отправился в Дом российско-корейской дружбы.

Накануне СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 25 апреля на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Вечером того же дня Путин отправится в Китай на саммит стран «Пояса и пути», а северокорейский лидер задержится во Владивостоке на день для культурной программы. 26 апреля он проедет по тому же маршруту, который проделал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.

В Кремле анонсировали визит Ким Чен Ына в Россию по приглашению Путина еще 18 апреля. Нынешний руководитель КНДР посетит Россию в этом статусе впервые. Его предшественник Ким Чен Ир официально посещал Россию трижды.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?
5046120читать позжечитаю позже
Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале
34037093читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

6291070читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

9029062читать позжечитаю позже