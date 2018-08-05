Выявлена причина загрязнения нефти, поставляемой из РФ в Белоруссию

«Транснефть» признала низкое качество нефти, поставляемой в Белоруссию, и уже обнаружила источник загрязнения.

Как сообщает «Вестник «Нафтана», в пробах нефти было зафиксировано превышение предельно допустимых значений хлорорганических соединений.

«Российский партнер признал данный факт, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что источник загрязнения обнаружен на участке Самара-Унеча.

Ухудшение качества транспортируемой нефти подтвердил гендиректор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко. При этом он отметил, что показатель примеси хлоридов, который был превышен в 17 раз, снижается.

«Можно говорить, что мы сегодня располагаем где-то 700 тысяч тонн нефти, которая не соответствует показателю качества», — приводит РИА Новости его слова, сказанные им в эфире телеканала «Беларусь 1».

В ближайшее время стороны намерены обсудить технические вопросы и размер компенсации за поставку некачественной нефти.

Ранее Белоруссия решила временно ограничить экспорт нефти из России из-за ухудшения ее качества.