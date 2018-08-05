Выявлена причина загрязнения нефти, поставляемой из РФ в Белоруссию
- 21 апреля 2019, 20:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
«Транснефть» признала низкое качество нефти, поставляемой в Белоруссию, и уже обнаружила источник загрязнения.
Как сообщает «Вестник «Нафтана», в пробах нефти было зафиксировано превышение предельно допустимых значений хлорорганических соединений.
«Российский партнер признал данный факт, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан», — говорится в сообщении.
Уточняется, что источник загрязнения обнаружен на участке Самара-Унеча.
Ухудшение качества транспортируемой нефти подтвердил гендиректор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко. При этом он отметил, что показатель примеси хлоридов, который был превышен в 17 раз, снижается.
«Можно говорить, что мы сегодня располагаем где-то 700 тысяч тонн нефти, которая не соответствует показателю качества», — приводит РИА Новости его слова, сказанные им в эфире телеканала «Беларусь 1».
В ближайшее время стороны намерены обсудить технические вопросы и размер компенсации за поставку некачественной нефти.
Ранее Белоруссия решила временно ограничить экспорт нефти из России из-за ухудшения ее качества.
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