Хозяйка поймала кота за воровством косметики и рассмешила соцсети

Больше всего на свете котики любят есть и спать, однако есть четвероногие с более изысканными увлечениями. Вот, например, котик по кличке Ниньо (Niño) жить не может без туши, помады, консилера и прочих хайлайтеров. И его мохнатые рыжие лапки готовы забраться за косметикой в любой укромный уголок. Недавно хозяйка кота выложила на свою страничку в Twitter видео, в котором наглая рыжая морда лезет в ящик с косметическими средствами и пытается, не глядя, выудить оттуда что-то ценное. Ролик рассмешил подписчиков девушки до слёз, его посмотрели уже более 5 миллионов раз.

Вот с чем, чёрт возьми, мне приходится иметь дело.

Пушистый мейкапер оказался весьма миловидным котейкой, который вскоре может стать настоящей интернет-звездой, ведь видео с его ловкими лапами лайкнули уже больше 325 тысяч раз и 100 тысяч раз ретвитнули. На волне такой популярности хозяйка пушистого наглеца завела ему личный Instagram.

Подписчики похихикали над борьбой человеческой руки и кошачьей лапы и поделились тем, что их коты тоже любят совать свои пушистые лапки куда попало.

Даже если ты думаешь, что её нет рядом, она рядом.

Также в комментариях предположили, как будет выглядеть кот Ниньо, когда-таки добьётся своего и сумеет стащить косметику у хозяйки, чтобы сделать себе профессиональный мейкап.

А некоторые владельцы котов поделились видео со своими питомцами, тоже неравнодушными к помаде, румянам и другим сокровищам, хранящимся в ящиках.

В поле зрения интернет-сообщества частенько попадают коты-воришки. Мы уже писали, как одна кошечка перетаскала одежду у всех соседей, и всё ради хозяина, чтобы сделать ему приятное.

Другой кот пошёл ещё дальше и притащил домой пакет с деньгами, чем шокировал всех обитателей дома.

А ещё один хвостатый клептоман приволок домой чужие трусы и чуть не довёл до развода семейную пару. Хорошо, что они не стали горячиться и поймали усатого с поличным.