СК возбудил уголовное дело после обнаружения выброшенных медкарт

Управление Следственного комитета по Саратовской области возбудило уголовное дело в связи с нарушением неприкосновенности частной жизни жителей города Маркса.

В конце марта медицинские карточки горожан, содержащие их личные данные, в том числе адреса проживания, результаты обследований и диагнозы, оказались буквально выброшены на помойку.

По данным следствия, в марте 2019 года в городе Марксе Саратовской области местными жителями в заброшенном гаражном помещении на открытом участке местности были обнаружены разбросанные медицинские карты пациентов лечебного учреждения. Тем самым в открытом доступе находились сведения о частной жизни людей, составляющие их личную и семейную тайну, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления СК.

Теперь следователям предстоит установить всех причастных к инциденту.



Ранее ситуацию с картами прокомментировали в региональном министерстве здравоохранения. Как объяснили представители ведомства, обнаруженные карты предназначались для утилизации, однако выбранная подрядная организация не исполнила свои обязательства должным образом.

Документы были отработаны. Помещение, в котором они хранились, затопило, и карты пострадали. С организацией был заключен договор на утилизацию карт. После этого их передали компании, — сообщили в региональном минздраве.

В свою очередь главврач районной больницы Игорь Пархонюк заявил, что обнаруженные документы не содержали личной информации пациентов, пишет издание «Версия-Саратов».

Это абсолютно пустые бланки. Они не несут никакой смысловой нагрузки, не имеют персональных данных, — заверил Пархонюк.

Ранее «Ридус» неоднократно освещал похожие инциденты, происходившие в различных уголках страны.