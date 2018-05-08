Медицинские карточки жителей Свердловской области сдали в макулатуру

Фельдшер Серовской городской больницы сдала в макулатуру 69 карточек пациентов медицинского учреждения. Личные данные пациентов, прежде хранившиеся в архиве поликлиники, обнаружили на пункте сбора бумажных отходов, организованном Серовским кафедральным собором, пишет kp.ru.

В месте сбора макулатуры посетители обнаружили 69 медицинских карт за период 2012—2013 годов. Эти документы содержат сведения о медицинских диагнозах, случаях обращения больных за медицинской помощью, состоянии их здоровья, а также прочую информацию о лечении и обследованиях, — рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что действия сотрудницы больницы подпадают под одну из статей Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Находящаяся в медицинских карточках информация является врачебной тайной и не подлежит разглашению.

За свой проступок сотрудница медицинского учреждения получила выговор.

Наказание понес и директор больницы, не углядевший за конфиденциальными данными своих пациентов: его оштрафовали на 4 тысячи рублей.

Напомним, в прошлом году похожая ситуация произошла в другом уральском городе — Асбесте. Там местный житель обнаружил на помойке архивные документы городского отдела МВД, среди которых находились и дела, отмеченные грифом «секретно».