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Кровавое свадебное платье ужаснуло соцсети

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  • 23 апреля 2019, 19:08
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Фотография необычного свадебного платья с алым шлейфом была опубликована на Facebook и быстро стала вирусной. Автор поста подписала снимок таким комментарием: «Мне одной кажется, что это платье похоже на использованный тампон?». Всё дело в том, что свадебный наряд имеет белоснежный, вышитый бисером верх, а внизу заканчивается шлейфом кроваво-красного цвета, который меняет свои оттенки — от светло-алого до тёмно-бордового.

Комментаторы пришли в ужас от кровавого платья и отметили, что оно выглядит как улика с места преступления.

Боже, кого-то убили в этом платье?
Некоторые платья с эффектом разноцветного окрашивания выглядят хорошо. Это НЕ одно из них!
Невеста как будто упала в лужу крови

По данным портала The Sun, платье со спорным дизайном было куплено в интернет-магазине Dressywomen, который предлагает приобрести его за 385 долларов и имеет в арсенале ещё несколько свадебных нарядов в подобном стиле.

В комментариях юзеры вспомнили бикини от бренда M & S с таким же неудачным кровавым дизайном. И хотя создатель трусов назвал их окрас эффектом омбре, потенциальные покупатели категорично заявили, что это больше похоже на менструальные пятна.

Недавно «Ридус» писал, как покупателей возмутило платье из пузырчатой плёнки за 88 долларов. Однако дизайнеры не согласились с критикой и заявили, что в их нарядах щеголяют знаменитости на самых культовых фестивалях.

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