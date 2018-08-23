Акула напала на мужчину и спасла его от рака

39-летний американец Юджин Финни (Eugene Finney) купался в океане в Калифорнии с 10-летней дочерью, когда что-то сильно врезалось в его спину.

В той день был высокий прибой, волны от 7 до 9 футов, но погода была прекрасная, и мы наслаждались. Как вдруг что-то ударило меня сзади. Очень сильно. Я никогда не испытывал такого мощного удара, — вспоминает пловец.

Юджин быстро схватил дочь и погрёб к берегу. Несколько минут спустя он увидел, как спасатели экстренно созывают людей из воды: в океане были замечены акульи плавники.

На спине мужчина обнаружил длинную кровоточащую рану, он смыл кровь и решил не придавать ей особого значения, несмотря на боль. Юджин решил, что акула просто поцарапала его. Однако после возвращения домой в Массачусетс американцу становилось всё хуже, пока наконец начальник не отправил его к доктору, заметив, что сотрудник плохо выглядит.

После обследования врачи заявили, что боль в груди и спине вызвана сильным ушибом грудной полости из-за удара акулы. А проведя ещё несколько исследований, доктора обнаружили на правой почке молодого мужчины опухоль размером с грецкий орех.

Опухоль оказалась злокачественной, но, так как врачи нашли рак на ранней стадии, американца удалось быстро вылечить.

«Если бы не этот случай с акулой, я бы никогда не пошёл в больницу и не узнал бы о раке. А когда бы узнал, могло быть уже поздно. Мне чертовски повезло! Я получил второй шанс на жизнь и не собираюсь его упускать», — рассказал Финни журналистам.

Также американец уверен, что инцидент с акулой был своего рода посланием от Бога или других высших сил:

Океан всегда был большой и значимой частью моей жизни, и мой отец учил меня, что, если вы уважаете океан, он позаботится о вас. Я уверен, что так оно и есть!

Ранее «Ридус» писал, как одну женщину спасла от рака её собственная кошка. И это тоже история о чуде и о том, что ничего в жизни не происходит случайно.

Также мы публиковали фотографии людей, которые боролись с коварным раком и победили! И на их снимки до и после невозможно смотреть без слёз и чувства гордости.