10+ пронзительных фотографий людей, которые победили рак

1. «4 попытки борьбы с раком, 4 операции, 55 химиотерапий, 28 лучевых процедур, я выжила» (верхнее фото)

Ежегодно с 2005 года 4 февраля во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day).

Немногие вещи в нашей жизни победить труднее, чем рак. Безжалостный диагноз настигает и детей, и взрослых, одним прогнозируют несколько месяцев жизни, другим — всего пару дней. Однако люди противостоят этой страшной болезни всеми силами. Все герои на фотографиях ниже проявили невероятную силу духа и побороли одну из главных причин смертности в мире. Собрали для вас пронзительные снимки людей до и после победы над раком.

2. «Трёхлетняя Рили, шестилетняя Ринн и четырёхлетняя Эйнсли воссоздали свою вирусную фотографию 3 года спустя. Все три девочки теперь живут без рака».

3. «Один год спустя. F*CK рак».

4. «Сегодня 10 лет, как я свободна от рака!».

5. «София победила рак 3 года назад, и она всё ещё здорова».

5. «К чёрту рак. Я победила!».

6. «В 1999 году мне поставили диагноз лейкемия Буркитца, стадия 4. У меня было 90% шанс умереть, поэтому мы (мои родители и я) решили попробовать экспериментальный метод химиотерапии. И это сработало! Сегодня я праздную 14 лет без рака».

7. «Первый и последний день 1-го класса — я послала рак подальше».

8. «Та же самая улыбка, что и 2 года назад: слева — во время химиотерапии, справа — в день моей свадьбы! Счастлива жить без рака!».

9. «Ровно год назад мне диагностировали IV стадию рабдомиосаркомы. Мне было 19 лет, врачи сказали, что мне осталось жить три месяца. Но 14 месяцев спустя я жива и свободна от рака».

10. «14 раундов химиотерапии, 30 облучений и 4 операции. Мой маленький мальчик вылечился от рака и чувствует себя хорошо. На фото он после его последней операции и сейчас».

11. «Я никогда не забуду, кем я была, откуда я родом, всю тяжёлую работу, болезненный, но всё же просвещающий процесс роста в становлении женщиной, которой я являюсь сегодня. Два года без рака».

12. «Я думал, что не доживу до этого дня. Но 16 лет назад я покинул больницу навсегда, победив рак».

13. «Та же дата, то же место, 2 года спустя. Каждый день — это благословение, и я всегда благодарна».

14. «В возрасте 5 лет моя дочь Макаила выиграла битву с раком мозга».

15. «Я в конце 2013 года во время борьбы с раком, и я в настоящее время».

16. «Рак не победил меня в 2001 году».

17. «Тогда и сейчас. Я выжила и пошла на выпускной в школу».

18. «Год назад я сбрила волосы, потому что у меня не было выбора, я лысела из-за химиотерапии. Но вот через 8 месяцев я снова с кудряшками».

19. «Я благословлён на празднование уже восьмого года жизни без рака!».

20. «Один год после химии. Я завершила свой последний шестой цикл и теперь здорова».

21. «Мои три года без рака».

22. «Ресницы и брови полностью вернулись назад, а волосы выросли почти на дюйм!».

23. «Свободна от рака два года».

24. «Вот это да!!! Я прошла долгий путь, детка! Эта лысая фотография была сделана в декабре 2016 года и посмотрите на меня сейчас».

25. «Мне поставили диагноз нейробластома 4 степени высокого риска в возрасте 10 лет. Сейчас мне 14 лет, я свободна от рака, счастлива и здорова!».

26. «Осталась в живых после рака молочной железы».

27. «Мой сын Райан три месяца свободен от рака»

28. «Около года назад я закончила химиотерапию, и мои волосы снова начали расти. Невероятно, сколько всего может измениться за год!».

29. «Трудно поверить, что это было всего несколько месяцев назад. Тогда я была в центре химиотерапии. Теперь, 10 месяцев спустя, я живу без рака».

30. «Это официально — я на самом деле год живу без рака! Это первый раз за три с лишним года, когда я могу сказать, что здорова в течение 365 дней».

31. «10 лет без рака! От 12 до 22 лет я прошла путь от смерти до дня моей свадьбы».

32. «Этан — 1 год без рака».

33. «Почти 13 лет без рака».

34. «Дилан победил своего злобного противника — рак. Здоров уже год».

35. «Трудно поверить, что уже 3 года прошло с тех пор, как я попрощалась с раком. Фото слева было сделано вскоре после моей двойной мастэктомии».

36. «Семилетняя Клэр прошла такой долгий путь, и мы чертовски гордимся ею. Она боролась с саркомой Юинга и победила! Рак выбрал не ту девочку».

37. «Разница между фото — 9 месяцев».

38. «Мой маленький герой — до и после рака».

39. «Время лечит все раны… Слава Богу».

40. «Невероятно, как летит время. Свободна от рака два года».

41. «Какая поразительная разница. Мой ребенок — год без рака!»

42. «Я не могу поверить, что на фото я — год назад. Это был мой последний цикл химиотерапии».

43. «Тогда и сейчас. Рак сделал меня тем, кто я есть. Боль и воспоминания всё ещё со мной, но теперь я сильнее».

44. «Прошёл год с момента моей последней химиотерапии. Это был год роста волос».

45. «Невероятно, что может сделать всего один год! Навсегда благодарны за благословение здоровьем!».

Будьте здоровы!