«Дала леща»: на избившую полицейского торговку рыбой завели уголовное дело

Сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело в отношении торговки, применившей силу против полицейского. По данным ведомства, в качестве орудия преступления 31-летняя женщина использовала пакет, наполненный копченой рыбой.

Скандальный инцидент произошел несколько дней назад на железнодорожной станции города Барабинск Новосибирской области.

По версии следствия, дежурившие на перроне полицейские заподозрили женщину в ведении незаконной предпринимательской деятельности. При попытке пресечь административное правонарушение сотрудник полиции неожиданно столкнулся с сопротивлением.

Подозреваемая, желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудника полиции, умышленно нанесла ему множество ударов пакетом с копченой рыбой, чем причинила сотруднику полиции физическую боль и телесные повреждения, — отмечается на сайте территориального управления СК.



В итоге оказавшая сопротивление женщина была задержана. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», передает «Интерфакс-Россия».

Теперь экстравагантная выходка может обернуться для задержанной крупным штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, несколькими месяцами ранее в соседнем Кузбассе произошел еще более неожиданный конфликт: местный хип-хоп-исполнитель избил и ограбил поклонников своего творчества за попытку сфотографироваться с кумиром.