Кузбасский рэпер избил и ограбил своих фанатов

Новокузнецкие полицейские возбудили сразу два уголовных дела против местного 19-летнего рэп-исполнителя. Молодого человека подозревают в нападении на поклонников его творчества, пишет kp.ru.

Катализатором конфликта послужило желание пострадавших пообщаться с кумиром после завершения выступления. Когда молодые люди подошли к музыканту с просьбой об автографе, рэп-артист принялся избивать собственных фанатов.

В довершение к рукоприкладству задержанный ограбил обратившихся к нему поклонников. По сведениям местных правоохранителей, дебошир забрал их мобильные телефоны и 2 тысячи рублей.

После обращения пострадавших, полицейские задержали музыканта по горячим средам. К этому моменту артист уже успел потратить награбленное на алкоголь. А вот украденные телефоны вернули законным владельцам.

На допросе рэп-исполнитель объяснил свой поступок желанием проучить назойливых поклонников. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Примечательно, что в последнее время жертвами своих недоброжелателей чаще становились сами реперы. Так, в прошлом году от рук хулиганов пострадали Гуф и Слава КПСС.