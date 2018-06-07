Вынесен приговор «ивантеевскому стрелку»

Подросток, устроивший стрельбу в школе Ивантеевки осенью 2017 года, приговорен Ивантеевским городским судом Московской области к семи годам и трем месяцам воспитательной колонии.

Был также частично удовлетворен гражданский иск потерпевших на общую сумму более 2 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее в ходе прений сторон гособвинитель обратился к суду с просьбой приговорить подростка к девяти годам и шести месяцам воспитательной колонии, а потерпевшая сторона заявила гражданские иски на общую сумму свыше 4 млн рублей.

Как известно, 5 сентября 2017 года ученик 9-го класса ивантеевской школы № 1 ударил кухонным топориком учительницу информатики, а затем начал взрывать в классе самодельные петарды и стрелять из пневматического ружья. В результате пострадало четыре человека, из них трое детей.



Выяснилось, что пневматику школьнику подарили его родители, знавшие о повышенном интересе своего сына к оружию.

Также стало известно о том, что ученики предупреждали директора школы о планах девятиклассника.

Находясь в СИЗО, школьник раскаялся в содеянном и попросил прощения у потерпевших.

