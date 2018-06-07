найти ×
   
  • USD +0.16
    66.70
  • EUR +0.20
    75.25
СохранитьСохранено0
×

00205

Вынесен приговор «ивантеевскому стрелку»

Small f1a6d446e0

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Подросток, устроивший стрельбу в школе Ивантеевки осенью 2017 года, приговорен Ивантеевским городским судом Московской области к семи годам и трем месяцам воспитательной колонии.

Был также частично удовлетворен гражданский иск потерпевших на общую сумму более 2 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее в ходе прений сторон гособвинитель обратился к суду с просьбой приговорить подростка к девяти годам и шести месяцам воспитательной колонии, а потерпевшая сторона заявила гражданские иски на общую сумму свыше 4 млн рублей.

Как известно, 5 сентября 2017 года ученик 9-го класса ивантеевской школы № 1 ударил кухонным топориком учительницу информатики, а затем начал взрывать в классе самодельные петарды и стрелять из пневматического ружья. В результате пострадало четыре человека, из них трое детей.

Выяснилось, что пневматику школьнику подарили его родители, знавшие о повышенном интересе своего сына к оружию.

Также стало известно о том, что ученики предупреждали директора школы о планах девятиклассника.

Находясь в СИЗО, школьник раскаялся в содеянном и попросил прощения у потерпевших.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00156

На видео показали, как самые сильные сперматозоиды достигают цели

Small 8c0837760a
  • 15 февраля 2019, 18:24
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Группа ученых из Корнеллского университета провела эксперимент, во время которого специалисты смоделировали стриктуры (органические сужения) женского репродуктивного тракта и посмотрели, как в таких условиях ведут себя сперматозоиды человека и быка.

Авторы работы уверены, что стриктуры играют огромную роль при отборе самых быстрых и конкурентных сперматозоидов.

Чтобы проверить свою гипотезу ученые создали микрофлюидную модель, которая имитировала женский репродуктивный тракт. Модель сделали из трех отсеков, соединенных между собой небольшими каналами.

Во время эксперимента ученые поместили в эту модель сперматозоиды и наблюдали, как они будут вести себя, особенно на сложных участках — сужениях и каналах. Оказалось, что человеческие и бычьи сперматозоиды ведут себя одинаково, и эти препятствия доставляют им неудобства.

Если вы взглянете на репродуктивную систему млекопитающих, то увидите, что размеры канала, идущего к яйцеклетке, непостоянны. В некоторых точках он очень узкий, так что только несколько сперматозоидов могут пройти, — рассказали авторы исследования.

Самые сильные сперматозоиды группировались и держались ближе к стриктуре, чтобы максимально продлить свой путь. Более слабые — терялись в потоке и останавливались перед сложными участками, выяснили авторы исследования.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Три главные причины разводов
111431782читать позжечитаю позже
Путешествия
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады
0215860читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Физический труд признан смертельно опасным

В исследованиях, проводившихся в 1960-2010 годах, приняли участие 193 696 человек.

11614993читать позжечитаю позже

Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете07 июня 2018

Авиапассажирам следует знать, что им поможет справиться с тошнотой.

5017248читать позжечитаю позже