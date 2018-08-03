Бывший депутат Госдумы собрался просить Трампа о спасении госпиталя

Экс-депутат Госдумы от Нижнего Тагила Анатолий Котков признался, что собирается обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помощи для Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра.

По словам Коткова, письмо к главе Белого дома, написанное на русском языке, будет направлено по официальному каналу — уже на этой неделе его передадут американскому консулу в Екатеринбурге.

Бывший депутат признается, что пойти на такой шаг его побудило отчаяние, поскольку все остальные способы добиться помощи для госпиталя практически исчерпаны.

«Куда только коллектив центра не обращался, никто помочь не может, начиная от губернатора и заканчивая президентом, — цитирует слова Коткова tagilcity.ru. — Остается один выход — президент США».

По крайней мере, Котков надеется, что американский лидер сможет оказать какое-то моральное давление на российские власти.

Как отмечает издание, Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр был создан в Нижнем Тагиле бывшим генеральным директором и крупным акционером титанового завода ВСМПО в Верхней Салде Владиславом Тетюхиным. К несчастью, этот миллиардер-меценат, потративший на строительство и оснащение госпиталя почти все свое состояние, недавно скончался на 87-м году жизни.

Алексей Котков был депутатом Госдумы с 1995 до 1999 года, а в последние годы стал сторонником КПРФ и «Левого фронта», участвует во всех протестных митингах.

Сберечь наследие Тетюхина пообещал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По данным издания, департамент госзакупок Свердловской области объявил три аукциона на общую сумму в 206,5 миллиона рублей на оказание медицинских услуг при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии.

Ранее сообщалось, что отчаявшиеся дольщики ЖК «Вишневая, 31» в Сходне, которые с 2002 года не могут дождаться своего жилья, попросили помощи у президента США Дональда Трампа.

