Химкинские дольщики обратились за помощью к Трампу

Отчаявшиеся дольщики ЖК «Вишневая, 31» в Сходне, которые с 2002 года не могут дождаться своего жилья, попросили помощи у президента США Дональда Трампа.

В Twitter они опубликовали обращение к американскому лидеру, в котором рассказали о том, что 500 семей были обмануты и остались бездомными.

«Наш президент не может нас услышать, никто о нас не знает. Но ваш ретвит спасет нас! Наш президент узнает о нашей проблеме, и мы будем спасены», — говорится в твите, написанном на английском языке.

Издание «Экооборона Московской области» напоминает о том, что «Вишневая, 31» — рекордный по срокам долгострой Химок. Дольщики ждут своих квартир уже почти 17 лет. И пока о завершении строительства и сдачи объекта речь не идет.

Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, осенью 2018 года дольщики вывесили на недостроенный дом огромный баннер, который хорошо виден с Октябрьской железной дороги. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин пытался убедить протестующих снять полотнище, но его не послушали.

Как пишет издание, по информации ряда СМИ, достроить дом будет невозможно, поскольку он начал разрушаться.

Ранее сообщалось, что по итогам третьего квартала 2018 года в России обнаружены 1352 «проблемных» дома, по которым заключено 96 845 договоров долевого участия в строительстве.

На пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал проблему обманутых дольщиков очень острой и призвал перейти к цивилизованным способам строительства.