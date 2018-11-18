Михалков намерен добиться запрета рекламы БАДов с его портретом

Режиссер Никита Михалков собрался через суд добиться удаления из интернета рекламы биологически активных добавок с его изображением.

Он утверждает, что не давал разрешения на использование своего образа.

«Я намерен добиваться удаления ссылок, чтобы недобросовестные распространители не имели возможности, используя мое имя, обманывать людей», — цитирует Михалкова ТАСС.

По его словам, он уже обратился в суд с иском о защите чести и достоинства.

Михалков пояснил, что главная опасность такой рекламы заключается в том, что, когда люди видят в ней человека, мнению которого они доверяют, они могут последовать этим лживым рекомендациям. По мнению режиссера, это может нанести вред их жизни и здоровью.

Ранее Михалков посчитал недопустимой шутку участниц телешоу Comedy Woman о генерале Дмитрии Карбышеве и назвал артисток овцами.