Михалков обозвал участниц шоу Comedy Woman овцами

Режиссер Никита Михалков посчитал недопустимой шутку участниц телешоу Comedy Woman о генерале Дмитрии Карбышеве и назвал артисток овцами. Еще в 2013 году в одной из сценок юмористки пошутили о «замерзшем духе» генерала.

«Когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое — на 40-градусном морозе стоять поливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?» — задался вопросом Михалков на своем YouTube-канале «БесогонTV».



Режиссер назвал Карбышева фантастической личностью и подлинным примером стойкости, с которого «некоторым» следует взять пример.



Напомним, ученый-инженер Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев обессмертил свое имя во время Великой Отечественной войны. В августе 1941 года, оказавшись в окружении и получив ранение, Карбышев попал к немцам в плен и прошел через несколько концентрационных лагерей, где его склоняли к сотрудничеству. Разгневанные постоянными отказами и попытками организовать лагерное движение сопротивления, гитлеровцы отправили генерала на каторжные работы.

В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен, в числе других заключенных, Дмитрий Карбышев после зверских пыток был облит водой на морозе и погиб, превратившись в ледяную глыбу. Его тело сожгли в печах Маутхаузена.

В 2015 году в Уфе разразился похожий скандал, после того как местная телеведущая Евгения Машко неудачно пошутила об узниках нацистских концлагерей, давая своим подписчикам в социальной сети рецепты для похудения. «Как сказала когда-то великая Майя Плисецкая, совет один: меньше жрать! В немецких концлагерях толстых не было!» — написала Машко в социальной сети, после чего на нее обрушилась масса упреков.