Савченко обвинила «безмозглых политиков» в конфликте Украины с Россией

Обвиняемая в подготовке терактов в Киеве депутат Верховной рады и герой Украины Надежда Савченко заявила, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».

«Безмозглые политики, жадные к власти, абсолютно не думая про народ и про ситуацию в мире и обществе, начали расшатывать», — заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne.



По ее словам, Украине придется потратить время на урегулирование отношений с Россией, отказавшись от необоснованных обвинений, поскольку каждая страна «пытается иметь влияние на своих соседей» исходя из своих национальных интересов. Савченко уточнила, что под влиянием в данном случае не имеет в виду войны и конфликты.

«Это делает Америка, это делает Россия. Что я хотела пояснить, что безмозглые политики, жадные к власти, абсолютно не думая про народ и про ситуацию в мире и обществе, начали расшатывать», — цитирует ФАН слова Савченко, сказанные ею в эфире телеканала NewsOne.



Напомним, Надежда Савченко провела почти год под арестом в Киеве после того, как вступила в конфликт с президентом Петром Порошенко, его фракцией в Верховной раде и вообще большинством политиков Украины. После череды скандальных заявлений с ее стороны Генеральная прокуратура обвинила Савченко в подготовке теракта в правительственном квартале Киева и продемонстрировала в доказательство запись ее разговоров с некими лицами о государственном перевороте. 22 марта 2018 года депутаты проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с Савченко и разрешили ее арестовать, что и сделали сотрудники Службы безопасности Украины.

Незадолго до выборов президента на Украине Надежда Савченко была освобождена и заявила о намерении побороться за высший пост в стране, однако Центральная избирательная комиссия отказала ей в регистрации.

