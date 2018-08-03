Россиянин вовремя покинул отель на Шри‐Ланке

Гражданин России покинул пятизвездочную гостиницу в Коломбо незадолго до прогремевшего в ней взрыва.

Россиянин уехал из отеля за несколько часов до происшествия, а других российских граждан в зоне ЧП не было, сообщили «360» в посольстве РФ на Шри-Ланке.

«Как выяснилось, он выписался из гостиницы утром этого дня и покинул город», — рассказал телеканалу сотрудник дипмиссии Игорь Ковалев. Однако он не уточнил, о какой именно из трех взорванных гостиниц идет речь.

По его словам, после случившейся трагедии представители российского посольства посетили все места, где произошли взрывы, пообщались с администрацией гостиниц, а также побывали в полицейском управлении и в морге. В итоге выяснилось, что в списках погибших или пострадавших россияне не значатся.

В результате восьми взрывов, прогремевших на Шри-Ланке в день празднования католической Пасхи, погибли по меньшей мере 215 человек. Ранения получили еще около 500 человек.

По подозрению в причастности к терактам задержаны семь человек.

Первые шесть взрывов прогремели практически одновременно: в трех фешенебельных отелях в столице страны Коломбо — Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, а также в трех католических церквях — в пригороде Коломбо Котахене и городах Негомбо и Баттикала. Спустя несколько часов на окраине Коломбо произошел седьмой взрыв, а затем — восьмой.

Ранее сообщалось о 185 погибших, среди которых оказались 35 иностранцев, включая граждан США, Великобритании, Нидерландов и Турции.