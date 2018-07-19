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Массовое отключение газа должникам началось в Ростове-на-Дону

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© pixabay.com

О предстоящих отключениях газа в Ростове-на-Дону заранее уведомили около 5 тысяч человек, на долю которых приходится 205 миллионов рублей задолженности.

При этом общий долг горожан за газ достиг 519 миллионов рублей.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на городскую администрацию, по домам местных жителей прошли рейды, в ходе которых отключали газоснабжение.

«Ответственные лица посетили дома граждан, которые уклоняются от погашения долгов за газ. В результате им приостановили подачу услуги», — говорится в сообщении.

Большие суммы задолженности по оплате услуг ЖКХ зафиксированы в целом ряде российских регионов. Например, за минувший год в Удмуртии долги за газ выросли на 13%. По состоянию на 1 апреля 2019 года недоимки составляют более 872,7 млн рублей, приводит газета «Новые Известия» сообщение пресс-службы правительства республики.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров вновь высказался на тему многомиллиардных долгов населения республики, призвав руководство компании-поставщика ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» списать часть задолженности.

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