Кадыров попросил списать чеченцам долги за газ

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров вновь высказался на тему многомиллиардных долгов населения Республики, призвав руководство компании-поставщика ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» списать часть задолженности.

Накануне Верховный суд Чеченской Республики рассмотрел апелляционную жалобу ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» на январское решение Заводского суда Грозного о списании с населения задолженности за газ и отменил его, приняв новое. Согласно решению Верховного суда компания обязана провести инвентаризацию и и определить, какие долги по закону следует считать нереальными для взыскания.



«Мы выражаем надежду на то, что руководство ООО „Газпром межрегионгаз Грозный“ теперь проведет инвентаризацию, определит не подлежащие по закону взысканию долги, примет меры для наведения максимального порядка в этом вопросе. Нам известно, что эта работа уже начата. Динамика платежей растет, снижаются потери газа в сетях. За первые два месяца 2019 года собрано 1,177 млрд руб платежей, что на 271 млн руб больше аналогичного периода прошлого года», — сообщил Кадыров.



Глава Чечни напомнил, что во время военных действий в Республике газопроводные сети были практически полностью разрушены, газ либо выбрасывался в атмосферу, либо сгорал при попадании бомб и снарядов, а его учет не представлялся возможным.

«В ходе этих военных кампаний Чечня, ее народ, вся Россия понесли огромные, невосполнимые потери. Они просто не поддаются подсчёту. Во всем мире существует практика прощения долгов, в том числе межгосударственная. Это когда государство-кредитор списывает задолженности в силу различных обстоятельств или за давностью лет. Мы знаем, что наша страна простила многим государствам старые долги. И этот жест доброй воли всеми принимается положительно. Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу», — выразил надежду Рамзан Кадыров.

Напомним, субъекты Северокавказского федерального округа накопили долгов за энергоносители на сумму, превышающую 120 миллиардов рублей. На 1 мая 2018 года совокупный долг Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечни за электроэнергию превысил 27 миллиардов рублей, за газ — 95 миллиардов.

В октябре 2018 года Рамзан Кадыров отправил в отставку префектов четырех районов Грозного за попытку взыскания долгов за свет и газ путем отключения должников от сетей снабжения, потребовав добиваться погашения задолженности более гуманными средствами.

В январе 2019 года Заводской райсуд Грозного по иску прокуратуры Чечни обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» снять с жителей республики задолженность размером 9 миллиардов рублей. На сайте чеченской прокуратуры сообщалось, что долг не подлежит взысканию из-за истекшего срока давности. К тому же в ведомстве посчитали, что, если компания будет требовать оплатить долги, это может создать «в обществе социальную напряженность и повлечь протестные выступления населения».

Компания с решением суда не согласилась, указав на то, что не считают долги чеченцев за газ безнадежными к взысканию. Кроме того, примеру Чечни попытались последовать другие регионы России, однако Министерство строительства и ЖКХ РФ раскритиковало эту идею. После этого Рамзан Кадыров лично высказался, почему местные жители не должны платить за газ. Глава Чечни тогда напомнил, что республика «пережила две тяжелейшие национальные трагедии, которые коснулись всех до единого».

