Число погибших при взрывах на Шри-Ланке превысило 200 человек
- 21 апреля 2019, 16:16
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате восьми взрывов, прогремевших на Шри-Ланке в день празднования католической Пасхи, погибли по меньшей мере 215 человек.
Ранения получили еще около 500 человек, приводит «Интерфакс» сообщения местных СМИ.
По подозрению в причастности к терактам задержаны семь человек. Однако еще ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Первые шесть взрывов прогремели практически одновременно: в трех фешенебельных отелях в столице страны Коломбо — Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, а также в трех католических церквях — в пригороде Коломбо Котахене и городах Негомбо и Баттикала.
Спустя несколько часов на окраине Коломбо произошел седьмой взрыв, а затем — восьмой.
Ранее сообщалось о 185 погибших, среди которых оказались 35 иностранцев, включая граждан США, Великобритании, Нидерландов и Турции. По данным посольства РФ, граждан России среди погибших нет.
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