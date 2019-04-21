Число погибших при взрывах на Шри-Ланке превысило 200 человек

В результате восьми взрывов, прогремевших на Шри-Ланке в день празднования католической Пасхи, погибли по меньшей мере 215 человек.

Ранения получили еще около 500 человек, приводит «Интерфакс» сообщения местных СМИ.

По подозрению в причастности к терактам задержаны семь человек. Однако еще ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Первые шесть взрывов прогремели практически одновременно: в трех фешенебельных отелях в столице страны Коломбо — Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, а также в трех католических церквях — в пригороде Коломбо Котахене и городах Негомбо и Баттикала.



Спустя несколько часов на окраине Коломбо произошел седьмой взрыв, а затем — восьмой.

Ранее сообщалось о 185 погибших, среди которых оказались 35 иностранцев, включая граждан США, Великобритании, Нидерландов и Турции. По данным посольства РФ, граждан России среди погибших нет.