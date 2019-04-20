В ходе протестов во Франции 14 полицейских получили ранения

Во Франции во время традиционной субботней акции протеста «желтых жилетов» 14 полицейских получили ранения, заявил министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер.

По его словам, сегодня были задержаны 182 манифестанта, сообщает телеканал BFMTV.

Всего в сегодняшней акции протеста приняли участие 27,9 тысячи человек.

Наиболее многочисленная акция прошла в Париже: там вышли на улицы 9 тысяч манифестантов.

Кроме того, несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях в Тулузе.

Акции протеста также прошли в Нанте, Кане, Бордо, По, Лионе и некоторых других городах.

Для охраны порядка были мобилизованы около 60 тысяч полицейских и жандармов.

Как ранее сообщал «Ридус», в 12-м округе французской столицы активисты подожгли несколько автомобилей и баки с мусором.

Кроме того, манифестанты забросали полицейских бутылками с веществом, по запаху напоминающим экскременты, а недалеко от площади Бастилии в страже порядка полетели кирпичи и самокаты. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.